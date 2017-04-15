NEJAT İŞLER, GÜMÜŞLÜKSPOR BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlük Gençlikspor kulüp başkanı sanatçı Nejat İşler, görevi bıraktı.
Bodrum'da yaşayan ve 2015 yılından beri Gümüşlük Gençlikspor kulübünün başkanlığını yapan sanatçı Nejat İşler, sosyal medyadan görevini bıraktığını duyurdu.
kaynak:ntv
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