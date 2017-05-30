NEJAT ALP İSTANBUL'U TERK ETTİ!
Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına Nejat Alp de atıldı. Usta sanatçı Nejat Alp eşi Dilek Alp ile birlikte İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşti.
İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp'de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp Radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti. Sesiz ve sakin bir hayat yaşayan Nejat Alp Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Güler Kasap Steak house da objektiflere takıldı. Mekan sahibi Murat Gümüşoğlu ve dostlarıyla birlikte vakit geçiren Alp gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Tatil için gediği Bodrum'a yerleşti
Bodrum'a 5 günlük tatile geldikten sonra yerleşmeye karar verdiğini açıklayan Alp İstanbul'u terk ettiğini söyleyerek "Radikal bir kararla Bodrum'a taşındık. Eşime gidiyor muyuz dedim o da kabul etti. Eşime eskiden Yurt dışına taşınalım demiştim. Türkiye'nin birçok güzel yeri var oralara da taşınalım demiştim hiç kabul etmemişti. Bodrum'a yerleşelim dediğimde tereddüt etmeden evet dedi. Bodrum'a en son 1974'de gelmiştim burası köy gibiydi. O senden bu sene hiç buraya gelmedim. İstanbul'da bir alt komşum vardı hiç Bodrum'a gittin mi diye sormuştu. Bende en son 1974 yılında gittiğimi söylemiştim. Komşum git bir gör dedi. Orada çağ değişti demişti. Komşum hediye uçak bileti aldı Bodrum'a gidelim diye. Sonra 5 günlük bir tatile geldik. Bodrum'u gördüm ve bayıldım. Kalıyor muyuz dedim eşime kalıyoruz dedi. Buraya yerleştikten sonra İstanbul'daki o stresimiz hiç kalmadı. İstanbul'da insanın ruhu kararıyor. Biz Sariyer'de oturuyorduk. Orası da çok güzeldi ama burası güllük gülistanlık geldi. Cennet gibi geldi bize. Burada çok güzel dostlarımda var. Yalnız bırakmadılar bizi sağ olsunlar. Bodrum'a taşınırken en çok Kasap ve peynir alacağımız yer bulamamaktan korkmuştum. Halen peynir alabileceğim bir yer bulamadım. Ama etimizi bulduk. Benim canım arkadaşım Murat Gümüşoğlu Bitez mahallesinde güzel bir mekanı var. O şov yapan insanlara bakmayı yediğim en güzel et burada. Biraz önce bir et yedim İstanbul'da böyle bir et yemedim. Böyle güzel dostlarımız bizleri davet eder hoş sohbet içerisinde yemeğimizi yer oturur sohbet ederiz. Murat arkadaşımda onlardan biridir" dedi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar