

İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp'de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp Radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti. Sesiz ve sakin bir hayat yaşayan Nejat Alp Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Güler Kasap Steak house da objektiflere takıldı. Mekan sahibi Murat Gümüşoğlu ve dostlarıyla birlikte vakit geçiren Alp gazetecilerin sorularını da yanıtladı.







Tatil için gediği Bodrum'a yerleşti



Bodrum'a 5 günlük tatile geldikten sonra yerleşmeye karar verdiğini açıklayan Alp İstanbul'u terk ettiğini söyleyerek "Radikal bir kararla Bodrum'a taşındık. Eşime gidiyor muyuz dedim o da kabul etti. Eşime eskiden Yurt dışına taşınalım demiştim. Türkiye'nin birçok güzel yeri var oralara da taşınalım demiştim hiç kabul etmemişti. Bodrum'a yerleşelim dediğimde tereddüt etmeden evet dedi. Bodrum'a en son 1974'de gelmiştim burası köy gibiydi. O senden bu sene hiç buraya gelmedim. İstanbul'da bir alt komşum vardı hiç Bodrum'a gittin mi diye sormuştu. Bende en son 1974 yılında gittiğimi söylemiştim. Komşum git bir gör dedi. Orada çağ değişti demişti. Komşum hediye uçak bileti aldı Bodrum'a gidelim diye. Sonra 5 günlük bir tatile geldik. Bodrum'u gördüm ve bayıldım. Kalıyor muyuz dedim eşime kalıyoruz dedi. Buraya yerleştikten sonra İstanbul'daki o stresimiz hiç kalmadı. İstanbul'da insanın ruhu kararıyor. Biz Sariyer'de oturuyorduk. Orası da çok güzeldi ama burası güllük gülistanlık geldi. Cennet gibi geldi bize. Burada çok güzel dostlarımda var. Yalnız bırakmadılar bizi sağ olsunlar. Bodrum'a taşınırken en çok Kasap ve peynir alacağımız yer bulamamaktan korkmuştum. Halen peynir alabileceğim bir yer bulamadım. Ama etimizi bulduk. Benim canım arkadaşım Murat Gümüşoğlu Bitez mahallesinde güzel bir mekanı var. O şov yapan insanlara bakmayı yediğim en güzel et burada. Biraz önce bir et yedim İstanbul'da böyle bir et yemedim. Böyle güzel dostlarımız bizleri davet eder hoş sohbet içerisinde yemeğimizi yer oturur sohbet ederiz. Murat arkadaşımda onlardan biridir" dedi.







kaynak:milliyet