NEİL ARMSTRONG MÜZESİNDEKİ ALTIN AY MODÜLÜ ÇALINDI
ABD'de Armstrong Müzesinde sergilenen ve Ay'a inişte kullanılan Ay Modülü'nün altın kopyası olan "Altın Ay Modülü çalındı.
ABD'nin Ohio eyaletindeki Neil Armstrong Havacılık ve Uzay Müzesinde sergilenen ve Ay'a inişte kullanılan uzay aracının parçalarından Ay Modülü'nün (Ay Örümceği) altın kopyası olan "Altın Ay Modülü"nün çalındığı bildirildi.
"ORTADAN KAYBOLDU"
Ohio eyaletine bağlı Wapakoneta kenti polisi, Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçen astronot Neil Armstrong'un adını taşıyan müzedeki Ay Örümceği'nin altın kopyasının "ortadan kaybolduğunu" açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ohio Ceza Soruşturma Bürosunun da yerel polise yardım ettiği belirtildi.
CARTİER TARAFINDAN PARİS'TE YAPILMIŞTI
Cartier tarafından üretilen ay modülünün kopyaları, 1969 yılındaki tarihi uzay görevinden kısa süre sonra Neil Armstrong ve beraberindeki iki astronot arkadaşı Buzz Aldrin ve Michael Collins'e Paris'te takdim edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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