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Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi
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Negredo'nun gol atamamasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

NEGREDO'NUN GOL ATAMAMASINA SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

Sezon başında 35 gol atacağını söyleyen Beşiktaşlı Alvaro Negredo, henüz golle tanışamayınca sosyal medyadan güldüren tepkiler geldi.

Tarih : 14 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi(9/10)5

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Alvaro Negredo, Gençlerbirliği maçında da gol atmayı başaramayınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Sezon başında '35 gol atarım' diyerek iddialı bir açıklama yapan İspanyol golcü, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada henüz ağları sarsmayı başaramadı.

Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybettikleri maça ilk 11'de başlayan Negredo, ikinci yarıda oyundan alınırken sosyal medyada yıldız futbolcu hakkında şu yorumlar yapıldı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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