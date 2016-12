Başbakan Davutoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:







"AYNI DAVAYA HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM"







"Sizlerle birlikte aynı davaya hizmet etmekten gurur duyuyorum. AK Parti hareketinin bir mensubu olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizler gibi doğru yol arkadaşlarıyla, bütün tuzaklara karşı bu harekete hizmet etmekden daha değerli bir şey yok. Milyonların gözyaşı ve dualarıyla varılan bu hareket; tüzüklerle, kurultaylarla varlık kazanmasından daha fazlasıdır. Nesillerce ödenen bedellerin neticesidir AK Parti. En kıymetli hazinemizdir. Bu dava yeryüzünün sorumluluğunu taşıyan bütün mahlukata karşı sorumlu olanların davasıdır. Türkiye evimiz yurdumuz değil, aynı zamanda yüzbinlerce mazlumun yüzünü döndüğü topraklardır. Bu ülke adaletin ve merhametin yurdudur.







3 Kasım 2002 ile 1 Kasım 2015 arasında verilen destansı mücadelenin hangi badirelerden geçtiğini biliyorsunuz. Bu zorlu dönemeçlerden kararlı ve dürüst bir siyasetle çıktığımızı hatırlıyorsunuz. Biz bu kritik kavşakları milletin asli görevini ıskalamayarak dosdoğru siyasi bir kararlılıkla geçtik.







"1 KASIM'DA MİLLETİN OYLARIYLA DESTAN YAZDIK"







7 Haziran sonrasında 'AK Parti'nin sonu geldi' diye sevinç çığlıkları atanları hatırlayınız. Siyasetin üzerinde yeniden vesayet hesapları yapılabileceğine seviniyorlardı. Biz dik durduk, heveslerini kursaklarında bıraktık. Bir araya gelmesi imkansız terör örgütleri eşzamanlı olarak harekete geçtiler. Bizi 78 milyonluk aile yapan birliğimize saldırdılar. 'Türkiye sahipsiz değildir, terör örgütlerinin bu ülkeyi esir almasına izin vermeyiz' dedik. 'Biz bir seçim hükümetiyiz' demedik. Milletimiz AK Parti'nin Türkiye'nin yegane siyasi umudu olduğunu gördü. 1 Kasım'da milletin oylarıyla destan yazdık. Bunu sizler başardınız, bizler başardık. Seçimde 2002'den bu yana atılımları daha ileri taşıyacak reformların sözünü verdik. Biz de 3 ay içinde tüm vaatlerimizi yerine getirdik. Anayasa sözü verdik, gereğini de yerine getireceğiz.Başka partiler seçimden önce söyler, sonra unutur ama AK Parti unutmaz.







Bölgemiz ve ülkemiz kritik bir dönemden geçiyor. Moğol, Haçlı saldırıları, 1. Dünya Savaşı acılarından daha fazlası yaşanıyor. Paravan örgütler taşeronluk yapıyor. Hepsi bu fitnenin içinde. Türkiye'yi de şiddet sarmalı içine çekmek için, kaos oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye bunlara cevap verecek güçtedir, çünkü AK Parti iktidardır. Yaptıkları saldırılar asla yanlarına kalmıyor.







"AK PARTİ ESKİ TÜRKİYE DEFTERİNİ KAPATMIŞTIR"







Bu hareketin en önemli özelliği yerli ve milli olmasıdır. Bize her türlü eleştiriyi getirebilirler. Doğrularımız olduğu kadar yanlışlarımız da olabilir ama bu topraklarla bağımızı asla sorgulayamazlar. Bizim Türkiye sevdamız, onların korkak, kişiliksiz saldırılarından zerre etkilenmez. AK Parti eski Türkiye defterini kapatmıştır.







AK Parti milletle siyaset yapma geleneğinin son halkasıdır. Bizler küresel güçlerin çakma yerli versiyonların papuç bırakmayız. Birileri iftira ve kumpaslarla uğraşırken, biz milletimize hizmet için koşturuyoruz. Her hafta başka bir ilde onlarca açılış yapıyoruz.







EKONOMİDEKİ GELİŞMELER







Türkiye ekonomisini 14 yıl şaha kaldırdık. Topyekun bir kalkınma yaşadık. Tüm karamsar tablolara rağmen bu şaha kalkış devam ediyor. Büyümemiz piyasalara can verdi, ümit verdi. Türkiye'yi 34 yılın ardından tek haneli enflasyonla biz tanıştırdık ve bunu devam ettiriyoruz. Nisan ayı enflasyonu yüzde 6,57 seviyesine kadar düştü, bu son 3 yılın en düşük seviyesidir. Bu istikarar, bu kararlılık devam edecek. Türkiye'yi ayağa kaldıracak reformları hayata geçireceğiz.







Birileri bizi sığ gündemlere hapsetmeye çalışabilir. Bizi yavaşlatmaya asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Bu dava bu toprakların istiklal davasıdır. Milletimizin refahı ve huzuru için siyaset yapıyoruz. Zulme uğrayan, adaletsizliğe uğrayan bütün insanlar adına hak ve adalet mücadelesi veriyoruz.







10 MADDEDE AK PARTİ







İstanbul AKSEM'de AK Parti hareketinin felsefesini 10 maddede özetlemiştim.



AK Parti bir dava partisidir, bir misyon hareketidir. Güçlü ve müreffeh bir ülke demektir. Muhalefetin hali ortada. Onlardan Türkiye'nin geleceği için bir katkı vereceğini beklemiyoruz. HDP ahlaksız bir şiddeti savunmaya, TBMM'de uygulamaya çalışıyor. Yönetimlerin kendilerinde olduğu şehirlere bile ihanet ediyorlar. Eli kanlı bir örgütün sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Dokunulmazlık sürecini engellemek için milletvekillerimize saldırıyorlar. Meclis çatısını kavganın, kargaşanın adresi olarak göstermek peşindeler. Ulu Cami'yi kana bulayan, terörü destekleyen herkese dokunulacaktır. Hiçbir yere kaçamazlar. Bunları savunanlar da bu millete ait olamaz. Yabancı unsurların maşaları olurlar. Bu maşalara gereken dersi veren, AK Parti grubumuzu yürekten tebrik ediyorum. Dün bir destan yazdınız.







KILIÇDAROĞLU'NA: SİYASAL ŞİZOFRENİ







Sayın Kılıçdaorğlu'ndaki tutarsızlık parti tabanını bile rahatsız eder hale gelmiştir. Bir gün paralel yapının sözcüsü, bir gün çukur kazanlara 'arkadaş' diyor. O milletvekilleri CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun müdahil olamadığı bir denklem içinde varlıklarını sürdürüyor. Gerçeğe ihanet ediyor, toplumu korkuyor. Bu kadar tutarsızlığın adı, 'Siyasal şizofreni'dir.







"BİZ SİYASİ MENFAATLERİNİN PEŞİNDE KOŞANLARDAN DEĞİLİZ"







Biz başka partiler gibi değiliz. Biz siyasi menfaatlerinin peşinde koşanlardan değiliz. Bizim derdimiz Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır. Türkiye'nin yeni nesillerine doğru örnek olmaktır. İnandığımız doğrulardan, lekesiz ve temiz siyasetten geri durmayacağız. Bütün bu dava, bütün bu faaliyetler, bütün bu tüzükler, bütün bu kurallar sırat-i müstakim (istikamet yolu) olmak içindir.







"NEFSİMİ AYAKLAR ALTINA ALIRIM..."







Birileri bizim kuşağımızın gençlik hayalini çaldı, biz yine buna müsaade etmeyeceğiz. Ülkemize, milletimize ihanet etmeyeceğiz, edenlere de izin vermeyeceğiz. Umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam. Dünya mazlumlarının tek umudu olan bu ak hareketin zarar görmesine bu ak yürekli kadroların üzülmesine, beise düşmesine asla izin vermem. Bugün herkes imtihanlıdır. Kim ne fitne yaparsa yapsın, kim ne yazarsa yazsın, biz bu iki yazıcının dosyasından korkalım, Allah'tan korkalım."