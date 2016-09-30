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nefis kampanya 1 yıl sonra ev sahibi yapıyor

NEFİS KAMPANYA 1 YIL SONRA EV SAHİBİ YAPIYOR

Başkent Ankara'nın en önemli bölgelerinden Çankaya'nın merkezinde, doğayla iç içe bir yaşam sunan Nefis Çankaya Evleri, ayrıcalıklı yaşam düşleyenlere özel kampanyalar başlattı.

Tarih : 30 Eylül 2016, 16:39
Puan Ver : Nefis Kampanya 1 Yıl Sonra Ev Sahibi Yapıyor(0/10)


Başkent Ankara'nın en önemli bölgelerinden Çankaya'nın merkezinde, doğayla iç içe bir yaşam sunan Nefis Çankaya Evleri, ayrıcalıklı yaşam düşleyenlere özel kampanyalar başlattı.



Toplam inşaat-imalat oranının yüzde 75'lere ulaştığı Nefis Çankaya Evleri'nde 1.361 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün.



Tamamlandığında kentin en büyük rekreasyon alanı olacak İmrahor Vadisi'nde yeşili ve oksijeni tamamen kucaklayan, kentin gürültüsünden uzakta, titizlikle işlenen farklı detaylarla kurgulanan kullanışlı konutlardan oluşan Nefis Çankaya Evleri'nde yerini almak isteyenler için alternatifli kampanyalar uygulanıyor.



Yüzde 10 peşinat ile kalan tutarın tamamını 12 ay sonra proje teslimi sırasında ödeyebilme kolaylığının yanı sıra, Nefis Çankaya Evleri'nde, alıcıların koşullarına uygun vadelerde hazırlanan, farklı cazip ödeme seçenekleri de bulunuyor.



Nefis Çankaya Evleri, 2017'nin son çeyreğinde sahiplerine teslim edilecek.








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