

Temiz havası ve eşsiz manzarasıyla Başkent Ankara'nın merkezine en yakın nefes alma duraklarından İmrahor Vadisi cepheli Nefis Çankaya Evleri'nde kaba inşaatın büyük çoğunluğu tamamlanırken, ekip aynı hız ve heyecanla detaylara yoğunlaştı.



Toplam inşaat-imalat oranı yüzde 80'e yaklaşan Nefis Çankaya Evleri'nde konut sahiplerine, satış ofisinde “komşu partisi” düzenlendi. Eski komşulukları hatırlatacak temalı partinin girişinde külahta kestane ile karşılanan misafirler, nostaljik film gösterimleri, canlı müzik ve leziz ikramlar ile keyifli bir akşam geçirdi. Partide ayrıca, Nefis Çankaya Evleri Proje Müdürü tarafından inşaatın son geldiği aşama ve teknik detaylar hakkında bilgi verildi.



Kokteylde ev sahipliğini YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya yaparken, Nefis yaşama adım atanlar komşularıyla şimdiden tanışma olanağı buldu.



Projeyi önümüzdeki yılın son çeyreğinde sahiplerine teslim etmek için çalıştıklarını ifade eden Osman Cem Çankaya, şunları söyledi:



“YP İnşaat olarak bölgede hayata geçirdiğimiz 4'üncü proje olan Nefis Çankaya Evleri, hem üretimde hem de satışta oldukça hızlı ilerliyor. Projemizin kısa sürede yüzde 80'e yakınını tamamladık. Şimdi sırada ince işler var. İlk inşaat günü duyduğumuz heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yüzden de sorunsuz, hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Tabi titiz çalışmaya verdiğimiz önem de dikkatten kaçmasın. Her şeyin mükemmel olması için Nefis Çankaya Evleri'ni dantel gibi ince ince işliyoruz. Bu başarımızı ve heyecanımızı konut sahiplerimizle de paylaşmak istedik. Genellikle bir proje hayata geçirilirken alıcılara teknik ayrıntılarla ilgili bilgiler verilmez. Konut alan kişiler, evlerine kavuşacağı günü bekler. Biz düzenlediğimiz komşu partimizde öncelikle komşularımızın şimdiden tanışmasını, hem de inşaatta hangi aşamadayız, neler yapıyoruz konusunda bilgilendirmeyi istedik. Sıcak samimi bir atmosferde hepimiz tanıştık, sohbet ettik. Bir ev sahibimiz; ‘Satın alma kararımızın ne kadar doğru olduğunu bugün tekrar anladık, bize verdiğiniz değer için teşekkür ederiz ‘ şeklinde bir açıklama ile bize teşekkür ederek partiden ayrılırken yaşadığım keyfi tüm ekibime borçluyum. Nefis Çankaya Evleri projemizin ardında çok donanımlı süper bir kadro var. Tüm ekibe de teşekkürlerimi sunarım.”