Kısa sürede konutların yüzde 70'ten fazlasını sahipleriyle buluşturan Nefis Çankaya Evleri, inşaatın başladığı günden bu yana konut sahiplerine hem kaliteli yaşam hem de ciddi oranda kar sağladı.



Başkent Ankara'nın nefes alma duraklarından İmrahor Vadisi manzarasıyla, şehrin içinde doğayla iç içe bir yaşam sunan Nefis Çankaya Evleri, 9 ay gibi kısa bir sürede konut sahiplerine yüzde 35'e varan kazanç getirdi.



Projeyi hayata geçiren YP İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, Nefis Çankaya Evleri'nin konut almak isteyen Ankaralılar'ın büyük ilgi gösterdiği bir proje olduğunu vurguladı.



Ankara'nın neredeyse her bölgesinde markalı konut projelerinin yükseldiğini anımsatan Çankaya, “Birbiri ardına inşa edilen projeler ile Ankara dev bir şantiyeye dönmüş durumda. Bu durum konut alıcısının da kendine uygun konutu bulmak konusunda aklını karıştırıyor. Nefis Çankaya Evleri, sunduğu 16 farklı konut tipinden, her noktası kullanılabilecek şekilde tasarlanan mimarisine; İmrahor Vadisi'nin kesilmeyen eşsiz manzarasından, titizlikle tasarlanan sosyal donatı alanlarına her detayıyla konut alıcısının beğenisini kazandı. Sunduğumuz her özellik, konut sahiplerinin yaşam konforlarını artırma beklentisi kadar doğru yatırım da yaptıklarını gösteriyor” dedi.



Çankaya, konut projelerinin genelde tamamlandıktan sonra alıcıya kazandırdığının altını çizerek, şunları söyledi:



“Projemiz, henüz inşaat halindeyken alıcılarına kazanç getirdi. Satışa başlayalı 9 ay gibi kısa bir süre olmasına karşın, konut sahipleri şimdiden yüzde 35'e varan oranlarda kar sağladı. Bunun yanında Nefis Çankaya Evleri, Ankara'nın en büyük rekreasyon alanı olacak İmrahor Vadisi'ne cephe konumda yükseliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin rekreasyon çalışmalarını tamamlamasıyla, bölgenin değeri daha da artacak. Bu da elbette çevresindeki projelerin değerlenmesini de sağlayacak. Nefis yaşamda yerini alanlar bundan sonra da kazanmaya devam edecek.”