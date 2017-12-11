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Nefesler tutuldu, Beşiktaş'ın rakibi kim olacak

NEFESLER TUTULDU, BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLACAK

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi, bugün saat 14.00'te yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Tarih : 11 Aralık 2017, 12:40
Puan Ver : Nefesler Tutuldu, Beşiktaş'ın Rakibi Kim Olacak(9/10)5

Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United ,Tottenham, Paris Saint-Germain ve Roma da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

DİŞLİ TAKIMLAR BEKLİYOR

Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Porto, Real Madrid, Sevilla ve Shakhtar Donetsk ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek.

İLK MAÇLAR 13-14 ŞUBAT'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

Türk temsilcisinin bulunmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu eşleşmeleri TSİ 15.00'te belirlenecek. Son 32 turu karşılaşmaları, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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