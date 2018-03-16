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Nefes Almak Dışında Her Şey Yasak! Bali'de Hayat 24 Saat Duracak
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Nefes almak dışında her şey yasak! Bali'de hayat 24 saat duracak

NEFES ALMAK DIŞINDA HER ŞEY YASAK! BALİ'DE HAYAT 24 SAAT DURACAK

Endonezya'nın Bali Adası, Hinduların "sessizlik bayramı" nedeniyle sessizliğe bürünecek.

Tarih : 16 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Nefes Almak Dışında Her Şey Yasak! Bali'de Hayat 24 Saat Duracak(6/10)2

Hindu nüfusunun yoğun yaşadığı adada yerel dilde "Nyepi" olarak bilinen sessizlik kutlamaları kapsamında yarın 24 saat süreyle turistler dahil kimse sokağa çıkamayacak.

TELEFON VE İNTERNET ERİŞİMİ DE KESİLECEK

Gün boyu tüm uçuşların iptal edileceği ve cep telefonlarına internet erişiminin de kesileceği Bali'de sokaklarda sadece herkesin kurallara uymasını sağlamakla görevli "Pecalanglar" devriye gezecek.

KÖTÜ ŞANSI KOVMAK İÇİN

"Şeytanın yeryüzüne inişini" simgelediğine inanılan "Nyepi" kutlamalarında Hindular, kötü şans ve uğursuzlukları kovmak için konuşma, eğlenme ve elektrik kullanımı gibi günlük yaşam aktivitelerinden bir gün süreyle uzak duracak.

TURİSTLER KAÇIYOR

Öte yandan, ülkede turistlerin en uğrak yeri olan Bali Adası'ndaki sessizlik bayramı yasaklarından kaçmak isteyen turistler, genellikle bölgeye yakın olan Lombok Adası'na geçiyor.

Yarın için aydınlanmanın mumlarla yapılacağı adada, acil durumlar için de hastane gibi bazı kamu kurumları hizmet verecek. Adadaki Hindular, kötü düşünce ve duygulardan arındıklarına inandıkları "Nyepi" gününü, yeni yıla giriş olarak kabul ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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