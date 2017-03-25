NEF, EBRD İLE ORTAK GAYRİMENKUL GELİŞTİRECEK
Sektörünönemli oyuncularından Nef, gayrimenkul geliştirmek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güç birliğine gitti.
Sektörünönemli oyuncularından Nef, gayrimenkul geliştirmek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güç birliğine gitti. 120 milyon dolarlık sermaye ile Nef EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'yi kuran Nef ve EBRD, ilk etapta 600 milyon dolar yatırımla 5 bin üniteli konut projeleri ve 6 bin yatak kapasiteli akademik rezidans projeleri geliştirecek. Ortaklığın yönetimini ise Nef'in bir iştiraki olan Intus Capital Danışmanlık yapacak. Nef ve EBRD, bu ortaklıkla Türkiye'de modern, depreme dayanıklı ve enerji tasarruflu gayrimenkul projeleri geliştirme kararı aldı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar