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nef, ebrd ile ortak gayrimenkul geliştirecek

NEF, EBRD İLE ORTAK GAYRİMENKUL GELİŞTİRECEK

Sektörünönemli oyuncularından Nef, gayrimenkul geliştirmek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güç birliğine gitti.

Tarih : 25 Mart 2017, 09:46
Puan Ver : Nef, Ebrd İle Ortak Gayrimenkul Geliştirecek(5/10)6


Sektörünönemli oyuncularından Nef, gayrimenkul geliştirmek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güç birliğine gitti. 120 milyon dolarlık sermaye ile Nef EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'yi kuran Nef ve EBRD, ilk etapta 600 milyon dolar yatırımla 5 bin üniteli konut projeleri ve 6 bin yatak kapasiteli akademik rezidans projeleri geliştirecek. Ortaklığın yönetimini ise Nef'in bir iştiraki olan Intus Capital Danışmanlık yapacak. Nef ve EBRD, bu ortaklıkla Türkiye'de modern, depreme dayanıklı ve enerji tasarruflu gayrimenkul projeleri geliştirme kararı aldı.



 



kaynak:sabah








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