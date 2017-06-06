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need for speed payback duyuruldu!

NEED FOR SPEED PAYBACK DUYURULDU!

Ghost Games ve EA işbirliği ile geliştirilen yeni Need for Speed oyunu resmen tanıtıldı. İşte Need for Speed Payback hakkındaki ilk detaylar.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:35
Puan Ver : Need For Speed Payback Duyuruldu!(6/10)3


Ghost Games ve EA işbirliği ile geliştirilen yeni Need for Speed oyunu resmen tanıtıldı. İşte Need for Speed Payback hakkındaki ilk detaylar.



Electronic Artsbünyesinde bulunan Ghost Gamestarafından geliştirilen yeni Need for Speedoyunu geçtiğimiz gün resmiyete kavuştu. Need for Speed Paybackismi ile rafları süsleyecek olan yapımın PC, PlayStation 4ve Xbox Oneiçin geliştirildiği açıklandı.



Yeni Need for Speedhakkında bazı açıklamalarda bulunan yapımcı ekip, NFS Payback'in şimdiye kadar yaşanmamış bir deneyim vaat ettiğini belirtti.



Fortune Valley'de geçecek olan oyunda ekibimizi darmadağın eden bir suç baronundan intikam almak için gaz pedalına yükleneceğiz. Oyunda Tyler, Mac ve Jess isminde 3 farklı ana karakter bulunacak. Muhtemelen bu 3 karakteri de kontrol edebileceğiz. Yapılan açıklamalar, Ghost Games'inNFS Payback'te oyunun hikaye yönüne ağırlık verdiğini gösteriyor. Dileriz ilk Most Wanted tadında bir yapım ile karşılaşırız.



Oyun kısmen de olsa bir açık dünya havasında olacak. Yani şehirde dilediğimiz gibi dolaşarak, bazı araçlarla serbest yarışlara katılabileceğiz. Polis kovalamacalarınında sıklıkla yaşanacağı yapımda, banka soygunu ve benzeri suçlara da karışabileceğiz.



Need for Speed Payback, race, drift, off-road, drag ve runner olmak üzere 5 farklı yarış klasmanından oluşacak. Bu yarışlara katılarak, çetemizi parçalayan barondan intikamımızı almaya çalışacağız.



Ghost Games Need for Speed Payback'in 10 Kasım'da raflardaki yerini alacağını belirtti. Bakalım bu sefer ki NFS oyuncuları gerçek anlamda tatmin edebilecek mi?



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Etiketler: Need  For  Speed  Payback  Duyuruldu    haber

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