

Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Mehmet Özcan: Eğer istihbaratı gerçekleştiremezseniz terör örgütüyle mücadele edemezsiniz.







Güvenlik uzmanı Mete Yarar: IŞİD, birbirini bağlayan bölgelerde farklı eylemler yaparak olayı tetiklemeye çalışıyor. İnşallah IŞİD değildir. Eğer IŞİD yapıyorsa arkasından birkaç bombalama daha yapar.







Gazeteci-yazar Nevzat Çiçek: Bu katliamın Rojava devriminin yıldönümünde ve Kobani'de eşzamanlı patlama olması planlı olduğunu gösteriyor. IŞİD bu eylemi gerçekleştirmiş ve eylemi yapanlar da IŞİD içerisindeki Kürtlerse, bu yeni bir terör dalgası ile Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu gösterir. IŞİD ideolojisi şiddet unsuru ile Türkiye'ye ve özellikle de Kürt coğrafyasına taşınmış olur. Irak işgali ile başlayan süreçte Kürt gençleri bilinçli bir şekilde önce El Kaide, sonra Tevhid ve Cihad, sonra da IŞİD'e kaydırılmaya başlandı. Bu durum Kobani saldırıları ile görülmeye başlandı. IŞİD Türkiye'de hepimizi etkileyecek, şiddet hareketlerine yoğunlaşacak gibi duruyor. Suriye savaşı bitimi ile beraber Türkiye'ye dönecek bu kişiler çatışmayı daha da şiddetlendirecek.







Dr. Nihat Ali Özcan: Mevcut koşullara bakınca bu saldırının sürpriz olmadığını düşünüyorum. Sınırımızda 4 yıldır devam eden bir iç savaş var. Türkiye'nin içindeki farklı etnik, mezhepsel gruplarla bağlantılı devam ediyordu. Yüzlerce insan oraya savaşmaya gitti ve geldi. Çatışmaların buraya sıçramaması düşünülemez bile.