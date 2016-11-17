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neden kış aylarında kilo alırız?

NEDEN KIŞ AYLARINDA KİLO ALIRIZ?

Soğuk kış günleri en sertinden kendini hissettirirken, vücudumuzda bu aşırı soğuklara karşı kendi önlemini çoktan almaya başladı bile.

Tarih : 17 Kasım 2016, 12:53
Puan Ver : Neden Kış Aylarında Kilo Alırız?(9/10)11


Hava sıcaklıklarının düşmesi ile kilo alımının hızlanmasındaki ters orantının nedeni; vücudun ısısını artırmaya çalışmasıdır.


 


İşte kış aylarının en büyük sorunlarından biri olan kilo alımına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Olcay Barış, bu aylarda hangi yiyeceklerin daha az ya da çok tüketilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.


 


Kış aylarına girdiğimizde havaların soğuması ile birlikte vücudun ısısını artırmaya çalıştığını vurgulayan Uzman Diyetisyen Olcay Barış, “Bu artan ısı ihtiyacını yediğimiz besinlerin enerjisi ile sağlamaya çalışıyoruz. Enerjisi yüksek olan daha yağlı ve karbonhidratlı besinler bu dönemde en çok dikkatimizi çekenler oluyor. Bu durumun alışkanlık haline gelmemesi için hazır paketli gıdalar, çekirdek, patates kızartması, meyve suları, çikolata, boza, kestane gibi besinler soframızdan uzak tutmamız veya çok nadir tüketmemiz gerekenler arasındadır.” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor.


 


Mutluluğun da kilo dengesinde önemli bir yeri olduğunun altını çizen Barış, “Kış aylarında havanın erken kararması ile güneş ışınlarından yararlanamıyor olmamız, hem yeteri kadar D vitamini emiliminin gerçekleşmesini zorlaştırmakta hem de mutsuzluk-depresyon haline girmemize neden olmaktadır. Depresyon hali; yeme isteğine daha çok yönelmemize sebep olarak kilo almamızı kolaylaştırmaktadır. Bir yandan kalın giysilerin kiloları gizlemesi, bir yandan da günlerin kısa olması nedeniyle öğün atlanması kilo almayı hızlandıran etmenlerin arasında yer almaktadır.” diye konuşuyor.


 


Kış aylarında akşam saatlerinde fazla yenen yemeğin, daha sonrasında kan şekerinin hızlıca düşmesine neden olduğunu ve bu nedenle gece atıştırma isteğini arttırdığını kaydeden Barış, neler yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor: “Günlerin kısa olmasıyla beraber öğün atlamamaya dikkat etmek gerekiyor. En önemli öğün ikindi saatleri, eğer bu saatlerde açlığımızı bastırabilirsek akşam ve gece atıştırmalarını rahatlıkla önleyebiliriz. 1 avuç sade beyaz veya sarı leblebi, 2 adet galeta ve bir dilim peynir ikindi ara öğününde en tok tutan besinler arasında. 


 


Uzman Diyetisyen Olcay Barış şöyle bir hatırlatmada da bulunuyor: “Kış aylarında sıcak ortamlarda daha çok vakit geçirme isteği ve hareketsiz kalma, egzersizden uzaklaşmamıza neden oluyor. Halbuki vücut ısımızı arttırmak ve kış aylarını daha zinde geçirmek için gün aşırı en az yarım saat veya haftada 150 dakika mutlaka fiziksel aktivite yapılması gerekiyor.”


 


Yapılan araştırmalar Türkiye'de erkeklerin yüzde 25'inin kadınların da yüzde 41'inin obez ya da aşırı kilolu olduğunu gösteriyor. Dünya'daki çocukların yüzde 20-25'inin obez olduğu ve bu çocukların yüzde 70'inin erişkinlikte de obez oldukları biliniyor.


 


 


kaynak:trthaber







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