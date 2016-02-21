

Microsoft, yeni model Telefonları: Lumia 950, 950 XL ile Continuum desteğini başlattı. Continuum kısaca; Cihazları adeta Bilgisayar gibi kullanma anlamına geliyor. Yeni model Telefonların çok satılması için Microsoft, Continuum'a resmen abandı desek haksız sayılmayız herhalde.



Hal böyle olunca da çoğu eski Windows Phone Kullanıcısı, Kendilerine de Continuum Desteği verilmesi için adeta sırada beklemeye başladı. Pazarlama olarak Continuum; Üst Seviye Cihazlarda yer alan bir Özellik olarak tanıtıldı. SlashGear sitesinde ise Continuumla ilgili yeni bilgiler yer alıyor.



Continuum Desteğinin Yaygınlaşmamasının Belli Başlı Sebepleri Var!



Qualcomm'un sadece MS8952, MS8992 ve MS8994 kod adlı Yongasetleri Continuum'a destek veriyor. Ayrıca Continuum'un başarılı bir şekilde çalışması için 2 GB Ana Bellek, 16 GB Dâhili Depolama Alanı, Wi-Fi, Bluetooth, USB ve Miracast de şart.



Ama az önceki Haberimizde de bahsettiğimiz gibi ilerleyen zamanlarda Continuum yaygınlaşabilir. Bunu, Bizlere; zaman gösterecek.