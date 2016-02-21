O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

neden continuum desteği yaygınlaşmıyor?

NEDEN CONTİNUUM DESTEĞİ YAYGINLAŞMIYOR?

Microsoft'un Continuum desteğinin yaygınlaşmamasının sebepleri belli oldu.

Tarih : 21 Şubat 2016, 19:43
Puan Ver : Neden Continuum Desteği Yaygınlaşmıyor?(10/10)10


Microsoft, yeni model Telefonları: Lumia 950, 950 XL ile Continuum desteğini başlattı. Continuum kısaca; Cihazları adeta Bilgisayar gibi kullanma anlamına geliyor. Yeni model Telefonların çok satılması için Microsoft, Continuum'a resmen abandı desek haksız sayılmayız herhalde.



Hal böyle olunca da çoğu eski Windows Phone Kullanıcısı, Kendilerine de Continuum Desteği verilmesi için adeta sırada beklemeye başladı. Pazarlama olarak Continuum; Üst Seviye Cihazlarda yer alan bir Özellik olarak tanıtıldı. SlashGear sitesinde ise Continuumla ilgili yeni bilgiler yer alıyor.



Continuum Desteğinin Yaygınlaşmamasının Belli Başlı Sebepleri Var!



Qualcomm'un sadece MS8952, MS8992 ve MS8994 kod adlı Yongasetleri Continuum'a destek veriyor. Ayrıca Continuum'un başarılı bir şekilde çalışması için 2 GB Ana Bellek, 16 GB Dâhili Depolama Alanı, Wi-Fi, Bluetooth, USB ve Miracast de şart.



Ama az önceki Haberimizde de bahsettiğimiz gibi ilerleyen zamanlarda Continuum yaygınlaşabilir. Bunu, Bizlere; zaman gösterecek.








Etiketler: Neden  Continuum  Desteği  Yaygınlaşmıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER