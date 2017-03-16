En son ne zaman sizi etkileyen bir tablet gördünüz? Bir zamanların en popüler oyuncakları olan tabletlerin satış rakamları her geçen gün azalıyor. Peki neden artık kimse tablet almıyor?



En son ne zaman sizi etkileyen bir tablet gördünüz? Bir zamanların en popüler oyuncakları olan tabletlerin satış rakamları her geçen gün azalıyor. Peki neden artık kimse tablet almıyor?



Steve Jobs'ın sahneye çıkıp ilk iPad'i tanıtmasının üzerinden yaklaşık 7 sene geçti. Yepyeni bir kullanıcı deneyimi yaratacağı iddia edilen, çok büyük potansiyele sahip olduğu söylenen tabletler o günden beri farklı boyutlarda, farklı işletim sistemleriyle ve farklı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Ancak sizler de mutlaka fark etmişsinizdir son dönemde tabletlerle ilgili haberler, yeni model duyuruları vb. şeyler iyice azaldı. Azalan tek şey haberler ve duyurular değil elbette. Dünyaca ünlü pazar araştırma şirketi IDC'nin rakamlarına göre tablet satışları tüm dünyada geriliyor. Neden artık kimse tablet almıyor diye sorduğumuzda bunun ardında yatan birçok sebep olduğunu görüyoruz.



Tablet çılgınlığının ilk başladığı günlerde bir tablet alanlar şimdilerde bu cihazları ne kadar az kullandıklarının farkına varmaya başladı. Birçok tablet sahibi için bu cihazlar artık bir köşede duran aksesuarlardan başka bir şey değil.



Tablet sahibi olanların büyük çoğunluğunun bu cihazları çok kullanmaması, yeni ve yenilikçi modellerin artık pek gözükmemesi, markaların yeni tablet modelleri piyasaya sürmemesi gibi nedenler de yeni tablet alacak kişilerin sayısını epey azaltıyor. Bu durumun yanı sıra akıllı telefonların ve dizüstü bilgisayarların yeteneklerinin artması da çok önemli bir etki yaratıyor. Neden artık kimse tablet almıyor diye düşündük ve nedenleri sizler için derledik.



Telefon Ekranları Büyüyor



Neden artık kimse tablet almıyor sorusunun cevabını bulmak için ilk adım insanların en başta neden tablet aldıklarını anlamak olacaktır. Tabletler ilk çıktığında telefonlara göre en önemli artıları daha büyük ekrana sahip olmalarıydı. Tabletlerin ekran boyutları, bazı büyük modeller dışında 7 ila 10 inç arasında değişiyor. Bu boyutlar her ne kadar en büyük telefondan çok daha büyük olsa da telefon ekranlarının büyüme eğilimi tabletlere olan ihtiyacı engelliyor.



Büyük ekranlı Android telefonlardan iPhone Plus modellerine kadar, eğer telefonunuzun 5,5 inç bir ekranı varsa tabletten aldığınız deneyimi bu telefonlarda büyük ölçüde alabiliyorsunuz. 5,5 inç veya üzerinde bir telefonda çok geniş bir dokunmatik yüzeye sahip oluyorsunuz. Bu ekranlarda kalemle not almak, görselleri ve videoları geniş bir şekilde izlemek, bir şeyler okumak gayet rahat ve bu da tabletin sunduğu en önemli avantajı ortadan kaldırıyor.



Dizüstü Bilgisayarlar Hafifliyor



Tabletler ilk çıktığında asıl hedefleri dizüstü bilgisayarlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktı. Çünkü o zamanlar dizüstü bilgisayar ağır, kalın, pil ömrü düşük cihazlardı ve tabletler bütün bu dezavantajı ortadan kaldırıyordu. Şimdi ise durum çok daha farklı.



Piyasada artık eskisinden çok daha fazla sayıda 13 inç dizüstü bilgisayar görmeye başladık. Bu trendin nedeni ise insanların artık daha rahat taşınabilir dizüstü bilgisayarlar istemesi. 1 kg civarında ağırlıklara sahip birçok model bulmak mümkün. Peki birkaç yüz gram fark için tam bir klavyeden, daha büyük ekrandan, istediğiniz programı kullanabilmekten neden vazgeçmek isteyenesiniz ki?











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