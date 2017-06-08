Şu sıralar yeni bir TV almayı düşünüyorsanız “Neden 4K TV satın almalıyım?” diye kendinize soruyor olabilirsiniz. Bu soruyu sizler için yanıtlıyoruz.



Şu sıralar yeni bir TV almayı düşünüyorsanız “Neden 4K TV satın almalıyım?” diye kendinize soruyor olabilirsiniz. Bu soruyu sizler için yanıtlıyoruz.



Yeni bir televizyon almak isteyenler şu dönemde daha önce belki de hiç olmadığı kadar geniş seçeneklere sahip. TV teknolojileri özellikle son birkaç yıl içinde çok önemli atılımlar yaptı ve çeşitlendi. Farklı markaların iddialı özellikleri arasında tüketicilerin yolunu bulması da biraz zorlaştı. Her ne kadar çok detaylı ve farklı özellikler bulunsa da hemen her markanın üzerinde durduğu şeylerin başında 4K geliyor. TV almayı düşünenler de haliyle “Neden 4K TV satın almalıyım?” diye soruyorlar.



4K TV'ler, ilk ortaya çıktıkları birkaç yıl öncesine kadar büyük aşama kaydetti. Yeni bir teknoloji çıkar çıkmaz ilk edinenlerden biri değilseniz bugüne kadar 4K TV almadan beklediğiniz için memnun olabilirsiniz. Ancak söylemeliyiz ki artık 4K TV almanın zamanı geldi. Neden mi?



Fiyatlar Artık Daha Uygun



Yeni ve üstün bir teknoloji ilk kez piyasaya çıktığında fiyatların yüksek olması normaldir. Bu sadece TV'lerde değil hemen her ürün için geçerli bir durum. 4K TV'ler de ilk çıktıklarında sadece para sıkıntısı çekmeyen kullanıcılara hitap eden cihazlardı. Ancak o dönemde piyasadaki 4K TV sayısının da bir elin parmaklarını zar zor geçtiğini belirtmek lazım.



Şimdi ise durum değişti. Üreticiler 4K teknolojisini benimsediler. Piyasaya yeni sürülen modellerin çoğu 4K çözünürlük sunuyor. Henüz olmasa da yakın gelecekte 4K'nın sektör standardı olacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok.



Elbette fiyatlar söz konusu olunca “uygun” kelimesi herkes için farklı bir şey ifade ediyor. Bu nedenle kaba bir karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı ekran boyutlarında HD TV ve 4K UHD TV'ler arasındaki fiyat farkı marka ve modele göre yaklaşık 1000 TL olabiliyor. Bundan birkaç yıl öncesinde bu farkın çok daha fazla olduğunu söylemek gerek. Elbette farklı teknolojiler eklenince bu fark değişebiliyor. TV gibi çok uzun süre kullanılan bir ürün için 1000 TL'ye varan fark çok fazla değil. Şimdi 1000 TL daha ucuza alacağınız bir HD TV'nin bir iki sene içerisinde çok daha fazla yaygın hale gelecek 4K içerikleri desteklemeyeceğini unutmayın.



4K İçeriklerin Durumu



Aslına bakılırsa 4K ya da diğer adıyla UHD TV'ler, HD TV'lerle benzer süreçlerden geçiyor. HD TV'ler de ilk çıktığında, onların hakkını verecek HD içerikler yaygın değildi. 4K için de aynı durum geçerliydi fakat şimdilerde 4K içeriklerin oranı büyük bir hızla artıyor.



4K TV'lerin üstün görüntü kalitesini tam olarak hissetmenin yolu 4K içeriklerden geçiyor. 4K içerikler artık daha sık karşımıza çıkar hale geldi. Henüz ülkemizde TV kanalları TRT 4K dışında 4K yayına geçmese de Netflix gibi popüler online servisler 4K içerikler sunuyorlar. Popüler dizi ve filmleri 4K çözünürlükle bulabilmek mümkün. Ayrıca 4K Blu-ray'ler de uygun Blu-ray oynatıcıya sahip olanlar için çok sayıda seçenek sunuyor.



Bunun yanı sıra oyun tutkunları için de 4K cephesinde önemli gelişmeler oluyor. PlayStation 4 Pro ve Xbox One S, hem 4K'ya hem de HDR'a destek veriyor. Bu gelişmeler üzerine oyun yapımcıları da mevcut oyunları 4K'ya çevirmeye ve yeni 4K oyunlar piyasaya sürmeye başladılar.



4K adaptasyonunun Full HD'den daha hızlı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kanallardan yapımcılara, konsol üreticilerinden oyun şirketlerine kadar tüm içerik oluşturucular 4K için kolları sıvadı ve bu içeriklerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu nedenle, “Neden 4K TV satın almalıyım?” diye soranlardansanız yanıtı kaliteli 4K içeriklerde bulabilirsiniz. Elbette 4K TV almak için 4K içeriklerden başka nedenler de var.



Çözünürlükten Fazlası



“Neden 4K TV almalıyım?” sorusunun cevabını aradığımız yazının başında 4K'nın yanı sıra çok çeşitli yeni teknolojilerin de kullanıcılara sunulduğundan bahsetmiştik. Şunu unutmamak gerek ki yeni 4K TV'lerdeki tek yeni özellik 4K değil. 4K ile birlikte kullanıldığında görüntü kalitesini inanılmaz derecede artıran başka teknolojiler de var. Bu teknoloji kombinasyonundan faydalanabilmek de 4K TV tercih etmek için en önemli sebeplerden biri.



Bahsettiğimiz bu teknolojilerin başında HDR geliyor. HDR özellikli televizyonlarda kontrast oranı daha önce olmadığı kadar yüksek. Ayrıca HDR TV'lerdeki pikseller daha fazla ışık yayabiliyor. Bu teknoloji 4K ile birleştiğinde ortaya muhteşem görüntüler çıkıyor. Bunun dışında LED LCD TV'lerin geldiği en son nokta olan QLED TV'ler de 4K çözünürlükle bir araya geldiğinde gerçeğe yakın bir görüntü verebiliyor.



Bu teknolojiler ve daha fazlası, 4K ile birlikte kullanıldığında gerçek potansiyelini ortaya koyabiliyor. Unutmayın ki TV bir kez alındığında uzun yıllar kullanılan bir cihaz. Neden 4K TV satın almalıyım diye düşünüyorsanız geleceğe yatırım yapacağınızı aklınızdan çıkarmayın.



