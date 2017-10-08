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NEÇİRVAN BARZANİ'DEN ZEYTİN DALI: TÜRKİYE İLE NORMALLEŞMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ


Neçirvan Barzani'den Zeytin Dalı: Türkiye ile Normalleşmek İçin Her Şeyi Yapacağız
Tarih : 08 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Neçirvan Barzani'den Zeytin Dalı: Türkiye İle Normalleşmek İçin Her Şeyi Yapacağız(6/10)2

IKBY lideri Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye için söylediği sözleri manşetlerine taşıdı. Barzani, konuşmasında Türkiye'ye zeytin dalı uzatarak "İlişkilerimizi normalleştirmek için her şeyi yapacağız." dedi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Değişim Hareketi'yle (Goran) görüştü. Görüşme sonrası Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Başbakan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

"BU SORUN IRAK'IN SORUNUDUR"

Başbakan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

Barzani, "Kürt Bölgesi Hükümeti'nin tavrı açıktır ve Bağdat'la koşulsuz olarak görüşmeyi talep ediyoruz. Bağdat'ın, Kürt Bölgesi Hükümeti'ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere taşıması, Irak'ın ve diğer ülkelerin çıkarına değildir. Abadi'nin şunu anlaması lazım: Bu sorun Irak'ın bir sorunudur, dış sorun değil." dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Korsan referandum sonrası Türkiye'nin büyük tepkisini çeken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Ankara'ya da zeytin dalı uzatarak "Türkiye'yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her şeyi yapacağız." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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