

15 Temmuz darbe girişiminden önce “Kurtlar Vadisi Darbe” ismi için başvuruda bulunan Pana Film ortakları Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat haklarında başlatılan “FETÖ" soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryo incelemesinde, 15 Temmuz darbe girişimi ile paralellik göstermediği ortaya çıktı.