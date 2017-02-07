Kabil'de İntihar Saldırısı: 20 Ölü
Poşet Dolusu Para Buldu, Sahibini Ararken...
Necati Şaşmaz'ın Fetö Davasında Karar
Kayserispor'dan Fb'ye: Nerede Kalmıştık
Gargara Kullananlara Kötü Haber!
Emekli Promosyonları Ne Zaman Yatırılacak?
Yeni Kimlik Kartını Kaybedenler O Ücreti Ödeyecek!
Aym Chp'nin Başvurusunu Reddetti
İdlib'de Hava Saldırısı: 21 Sivil Öldü
Çağla Şıkel: Alişan'ı Erkek Olarak Görmüyorum
Çanakkale'deki Depremler Sürpriz Değil
Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor
Ambulansla Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Esra Erol'da Caner, Berke'yle Evlenmek İstediğini Duyurdu
Tuncay Şanlı Depremi!
Bylock Yüklü Telefonu 11 Yaşındaki Kızı Kullanıyormuş
Referandum Sonrası Dolar 3 Liraya İnebilir
Ab De Sınır Kontrolleri Tekrar Uzatıldı
Tsk'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 5 Pkk Hedefi Vuruldu
Yemekten Sonra 1 Bardak Çay İçmeyi İhmal Etmeyin!

NECATİ ŞAŞMAZ'IN FETÖ DAVASINDA KARAR


NECATİ ŞAŞMAZ'IN FETÖ DAVASINDA KARAR
Tarih : 07 Şubat 2017, 15:51
Puan Ver : Necati Şaşmaz'ın Fetö Davasında Karar(5/10)4


15 Temmuz darbe girişiminden önce “Kurtlar Vadisi Darbe” ismi için başvuruda bulunan Pana Film ortakları Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat haklarında başlatılan “FETÖ" soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryo incelemesinde, 15 Temmuz darbe girişimi ile paralellik göstermediği ortaya çıktı.








Etiketler: Necati  Şaşmaz  In  Fetö  Davasında  Karar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER