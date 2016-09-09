NECATİ ATEŞ FUTBOLU BIRAKTI
Türk futbolunun golcü isimlerinden Necati Ateş, aktif futbolculuk yaşantısını noktaladığını açıkladı.
Türk futbolunun golcü isimlerinden Necati Ateş, aktif futbol yaşantısını noktaladığını açıkladı.
Radyospor'a canlı bağlantı yapan Necati Ateş, bu yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamamıştı.
18 sezonluk futbol kariyerinde toplamda 518 maça çıkan Necati Ateş, 185 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Transfer döneminin son gününe kadar takım arayan ve istediği teklifleri alamayan tecrübeli golcü, bu sonucun ardından futbolu bıraktığını duyurdu.
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