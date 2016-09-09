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necati ateş futbolu bıraktı

NECATİ ATEŞ FUTBOLU BIRAKTI

Türk futbolunun golcü isimlerinden Necati Ateş, aktif futbolculuk yaşantısını noktaladığını açıkladı.

Tarih : 09 Eylül 2016, 17:08
Puan Ver : Necati Ateş Futbolu Bıraktı(10/10)10


Türk futbolunun golcü isimlerinden Necati Ateş, aktif futbol yaşantısını noktaladığını açıkladı.



Radyospor'a canlı bağlantı yapan Necati Ateş, bu yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamamıştı.



18 sezonluk futbol kariyerinde toplamda 518 maça çıkan Necati Ateş, 185 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



Transfer döneminin son gününe kadar takım arayan ve istediği teklifleri alamayan tecrübeli golcü, bu sonucun ardından futbolu bıraktığını duyurdu.








Etiketler: Necati  Ateş  Futbolu  Bıraktı    haber

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