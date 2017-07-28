Geçtiğimiz sezon yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Necati Ateş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu.

Eski milli futbolcu yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"BEIN SPORTS'LA ANLAŞAMADIM"

Geçen sezon BeIN Sports yani Lig TV ekranlarında yorumlarımla karşınızdaydım. Futbolu bıraktıktan sonraki ilk yorumculuk tecrübemde sizlerin de desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir sezon boyunca edindiğim bu tecrübenin ardından 2017-2018 sezonunda BeIN Sports ekranlarında olmayacağımı , kurumla anlaşma sağlayamadığımı sizlerle paylaşmak istedim.

"HER SON BİR BAŞLANGIÇTIR"

Yeni sezonda da yine futbolun içinde kalmaya, futbolun farklı alanlarında kendimi geliştirmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Her son bir başlangıçtır. Yeni sezonda, yeni yerlerde karşınızda olmak dileğiyle.

Kaynak: haberinburada