Fenerbahçe Maçına Akreditasyon Kartı İle Taraftar Sokan 2 Yönetici Gözaltına Alındı
Seren, Ahmet Hakan'a Demediğini Bırakmadı: İnşallah Hapse Girersin
İmparator'dan Eski Eşini Mest Eden Jest
Filmde Rol İcabı Yarışan İsim, Gerçek Survivor Oldu
Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor'u Eleyerek Kupada Yarı Finale Yükseldi
Akhisar, Kayseri'yi Kupanın Dışına Attı
Eboue Galatasaray'a Dönüyor
Yalova'dan İngiltere'ye 35 Milyon Euroluk Feribot
Ertuğrul Sağlam'ın Çalıştırdığı Traktör Sazi, Yine Kazandı
Çağla Büyükakçay, Dünya 6 Numarası Ostapenko'yu Yendi
Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulunu Tekrar İstifaya Davet Etti
Bitcoin Hızla Yükseliyor! 8 Bin Doları Da Aştı
Erdoğan Talimat Vermişti! 180 Günlük Eylem Planının Yüzde 90'ı Tamamlandı
Seyehat Edeceklere İnternetten Vize Tuzağı!
Tarihte Bir İlk! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
Harçlıklarıyla Satın Alıp Biriktirdiği Plaklarını Sıfır Otomobil Parasına Satmıyor
Dev Marka, Şampiyonlar Ligi Sponsorluğunu Uzattı
Fatih Terim Fenerbahçe Maçı Öncesi Hesabı Yaptı
Petrol Zengini Araplar, Abd'den Petrol İthal Etti
Kanal İstanbul Turizmcileri De Cezbetti! Kruvaziyer Limanı İstiyorlar

Necati Ateş, Antrenör Olarak Galatasaray'a Döndü

NECATİ ATEŞ, ANTRENÖR OLARAK GALATASARAY'A DÖNDÜ

Geçmişte Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Necati Ateş, Galatasaray Futbol Akademisinde yeni göreve başladı.

Tarih : 07 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Necati Ateş, Antrenör Olarak Galatasaray'a Döndü(10/10)6

İki farklı dönemde Galatasaray'da forma giyen Necati Ateş yeniden Galatasaray'a döndü. Necati Ateş şu paylaşımda bulundu:

"Yine, yeni, yeniden... Her geldiğimde şampiyonlukla biten maceraya, kaldığımız yerden devam ediyoruz"


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Necati  Ateş  Antrenör  Olarak  Galatasaray  A  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER