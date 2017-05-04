

'Aşk-ı Memnu' ve 'Muhteşem Yüzyıl' dizileriyle özellikle Arap dünyasında çok sayıda hayran kazanan Nebahat Çehre, bu şöhretin karşılığını fazlasıyla alıyor gibi görünüyor.







Sözcü'nün haberine göre; dünya çapında varlık gösteren ve 12 ülkede hizmet veren Dubaili bir kozmetik şirketi, Reklam yüzü olması için ünlü oyuncuya teklif götürdü. Arap dünyasında genç isimler kadar ilgi gören Nebahat Çehre'ye, firma tarafından 1 milyon liralık teklif götürüldüğü iddia edildi. Bu ücreti az bulan Çehre ile pazarlıkların sürdüğü ve başarılı ismin en az 1,5 milyon lirada ısrarcı olduğu öğrenildi.







Anlaşmaya varılması halinde firmanın reklam yüzü olacak olan Çehre'nin, bilboardlarda fotoğrafları kullanılacak, bazı ilan tasarımlarında yer alacak ve bir reklam filminde de boy gösterecek.







kaynak:milliyet