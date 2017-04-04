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nebahat çehre'den kötü haber

NEBAHAT ÇEHRE'DEN KÖTÜ HABER

73 yaşında olmasına rağmen görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan Nebahat Çehre'de unutkanlık başladı. Usta oyuncuyu Alzheimer korkusu sardı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:51
Puan Ver : Nebahat Çehre'den Kötü Haber(7/10)6



Güneş'te yer alan habere göre usta oyuncu Nebahat Çehre 15 Mart 1944 doğumlu olmasına rağmen 20'li yaşlardaki pek çok oyuncuya taş çıkartıyor. Güzellik ve genç kalma sırları her zaman merak konusu olan Nebahat Çehre, kısa süre önce hamamda kese yardımıyla cildinin yenilendiğini dile getirmişti. Ayrıca düzenli uyku, bol su ve sağlıklı beslenmeyle de bunu desteklediğini anlatmıştı.









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