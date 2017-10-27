NEBAHAT ÇEHRE, KATILDIĞI ETKİNLİKTE FENALAŞTI
Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen etkinlikte hayranlarının ilgisinden bunalan Nebahat Çehre fenalaşınca "Lütfen izin verin gideyim" dedi.
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre (73) Zubizu'nun Beşiktaş'taki Four Seasons Otelde düzenlediği etkinlikte hayranları ile buluştu.
KALABALIĞIN ORTASINDA KALINCA ZOR ANLAR YAŞADI
Sohbet bittiğinde kalabalık bir grup oyuncuyla selfie çekme yarışına girdi. Nebahat Çehre kalabalığın ortasında kalınca zor anlar yaşadı.
"LÜTFEN İZİN VERİN GİDEYİM"
Posta'da yer alan habere göre; bir ara fenalaşan Nebahat Çehre, "Hastayım, ilaçlarla ayakta duruyorum. Nefes alamıyorum, lütfen izin verin gideyim" dedi.
İşte Nebahat Çehre'nin fenalaştığı o görüntüler;
Kaynak: haberinburada
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