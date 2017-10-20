ABD'de bir süredir kullanılan cenazeyi sıvılaştırma uygulaması, son zamanlarda daha da yaygınlaştı. Uygulama, gömülmek ve yakılmak seçeneklerine bir alternatif sunuyor.

ABD'de, öldükten sonra bedeninize ne yapılacağı ile ilgili bir süredir yeni bir seçenek var. Bundan önce insanlar gömülmek veya yakılmaktan birini tercih ediyorlardı. Bir süredir sıvılaştırma da seçenekler arasında.

ASLINDA ÇOK ESKİ BİR TEKNİK

'Sudaki ateş', 'yeşil yanma' ya da 'alevsiz yakılma' gibi isimlerle de çağrılan bu yöntem, geçtiğimiz günlerde California'da yasallaştı ve böylece 15. eyalette de ölüm sonrası seçenekler arasına girmiş oldu. Son zamanlarda gittikçe popülerleşen sıvılaştırma, kimyasal olarak alkali hidrolize olarak bilinen bir yöntem aslında. Çok uzun yıllardır kadavralar ya da ölen hayvanlar için uygulanan sıvılaştırma, bir süredir tüm cenazeler için kullanılabilir olmaya başladı.

SIVI, KANALİZASYOAN VERİLİYOR

Bunun için özel olarak tasarlanmış makinelerin içinde yapılan işlemde, bir alkalin veya bir alkalin toprak metalinden türetilmiş olan tuz birleştiriliyor. İnsan vücudunun yüzde 65'i su, kalan yüzde 20'si ise kan, kas ve kolajen de dahil olmak üzere protein. Alkali, vücudun proteinlerini ve yağlarını parçalıyor. Böylece kişiden geriye yeşilimsi kahverengi, steril bir sıvı kalıyor. Kemikler ise toz haline getiriliyor. Toz haline gelen kısım ölen kişinin yakınlarına verilirken, işlem sonrası ortaya çıkan sıvı ya kanalizasyon sistemine aktarılıyor ya da gübre olarak yeşil alanlarda kullanılıyor.

ÇEVRE İÇİN DAHA FAYDALI

Yöntemin çevre ve maliyet açısından diğerlerine göre daha efektif olduğu söyleniyor. Bu işlemi gerçekleştiren iki farklı model makine olduğu ve fiyatlarının 150 bin dolar ile 220 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada