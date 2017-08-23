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NE BEDAVA TELEFON NE DE TABLET! ÜNLÜ OYUNCU İÇİN SAATLERCE BEKLEDİLER


Ne bedava telefon ne de tablet! Ünlü oyuncu için saatlerce beklediler
Tarih : 23 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Ne Bedava Telefon Ne De Tablet! Ünlü Oyuncu İçin Saatlerce Beklediler(7/10)3

Beşiktaş'ın Real Madrid'den sezona damga vuran flaş transferi Pepe, Vodafone Park'ta taraftarlarla buluştu.

İZDİHAM STADIN DIŞINA TAŞTI

İmza gününde dünyaca ünlü oyuncuya adeta sevgi seli vardı... Siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu kuyruk, Kartal Yuvası'ndan stat dışına kadar taştı, ortaya bu fotoğraflar çıktı...

Taraftarlar, imza günü için mağazaya gruplar halinde alındı.

"ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Portekizli oyuncu, taraftarların formalarını imzalayıp birlikte fotoğraf çektirdi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Pepe, "Taraftarlarla birlikte burada olmak çok güzel. Hepsine tek tek çok teşekkür ederim. Benim için önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynamak güzel olurdu. Son yılların en iyi takımı. Çok zor olurdu. Hedefimiz gruptan çıkmak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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