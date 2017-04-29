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ne altın ne dolar en çok o kazandırdı

NE ALTIN NE DOLAR EN ÇOK O KAZANDIRDI

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,41 yükseldi. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,93, dolar/TL ise yüzde 2,63 değer kaybetti.

Tarih : 29 Nisan 2017, 09:46
Puan Ver : Ne Altın Ne Dolar En Çok O Kazandırdı(5/10)5


Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,41 kazandırırken, dolar yüzde 2,63, altın ise yüzde 3,93 değer kaybetti.



BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 95.196,45, en düşük ise 92.770,72 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,41'lik artışla 94.655,31 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,93 azalarak 144,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,98 düşüşle 966,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 247,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 237,00 liraya düştü.



 



kaynak:hürriyet








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