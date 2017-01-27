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ne ağrıları dindiriyor ne de öksürüğü kesiyor

NE AĞRILARI DİNDİRİYOR NE DE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR

Türkiye'nin, gereksiz yere antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olduğunu söyleyen Dr. Koray Akay, "Antibiyotikler, maya, küf, mantar, yosun gibi canlı varlıklardan elde edilen ve bakteriler için öldürücü olan ya da üremesini durduran kimyasal maddelerdir.

Tarih : 27 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Ne Ağrıları Dindiriyor Ne De Öksürüğü Kesiyor(8/10)10


Bu maddeler sadece bakterilere karşı etkilidir" diyor. Dr. Akay, antibiyotiklerin ne olmadığını da şöyle anlatıyor: "Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez.



Ateş düşürmez, uygun dozda kullanıldığında hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu yok ettiği için ateşin düşmesini sağlar. Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını ve öksürüğü hafifletmez. Gribin bulaşmasını engellemez."



 



kaynak:sabah








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