NDİAYE İLK MAÇINDA PREMİER LİGE DAMGA VURDU
Premier Ligde ilk maçına çıkan Badou Ndiaye asist yaparken, Stoke City deplasmanda Bournemouth'a 2-1 kaybetti.
Stoke City'nin Galatasaray'dan 16 milyon Euro'ya transfer ettiği Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk karşılaşmasına çıktı.
Senegalli futbolcunun asist yaptığı mücadelede Stoke, konuk olduğu Bournemouth'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
EV SAHİBİ EKİP SON 20 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Misafir ekibin golünü 5. dakikada Shaqiri kaydederken, ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 70'te King, 79'da Mousset attı.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ndiaye, 71. dakikada yerini Stafylidis'e bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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