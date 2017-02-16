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nba'in en çok kazananı lebron james

NBA'İN EN ÇOK KAZANANI LEBRON JAMES

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 86 milyon dolarlık geliriyle üst üste üçüncü kez NBA'in en çok kazanan basketbolcusu oldu.

Tarih : 16 Şubat 2017, 11:06
Puan Ver : Nba'in En Çok Kazananı Lebron James(9/10)10


Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan basketbolcusu, 86 milyon dolarlık geliriyle Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James oldu.



Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, bu sezonun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.



LeBron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 86 milyon dolarlık geliriyle üst üste üçüncü kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı.



Sıralamada Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcuları Kevin Durant 62,5 milyon, Stephen Curry ise 47,1 milyon dolarla James'i takip etti.



 



kaynak:sabah








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