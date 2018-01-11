NBA'DE SKANDAL! BAHİS OYNAYAN TARAFTARI DİNLEDİ, SON SAYIYI ATMADI
ABD Basketbol Ligi'nde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Dallas-Orlando maçında, 214 sayıdan az çıkmasına 100'er bin dolar bahis oynayan 6 taraftar maçta 213 sayı çıkınca havalara uçtu.
Amerika Ulusal Bsaketbol Ligi NBA'de büyük bir skandal yaşandı. Dallas- Orlando maçında 214 sayıdan az olmasına 100'er bin dolar bahis oynayan 6 taraftarın sözünü dinleyen Dallas'lı Dwight Powell son hücumu yapmadı ve o anlar kameralara yansıdı.
KİŞİ BAŞI 200 BİN DOLAR ALDILAR
114-99 Dallas'ın kazandığı maçı, en pahalı biletlerden alarak saha içi koltuklardan izleyen 6 taraftar 1'e 2 veren oran ile kişi başı 100'er bin dolar bahis oynadıkları karşılaşmanın ardından 200'er bin dolar kazandı. Taraftarların parayı kazandıkları an yaşadığı mutluluk ilginç görüntüler oluşmasını sağladı.
ASLINDA BU BİR GELENEK
Basketbolda, son hücuma açık ara farkla girildiğinde oyuncuların son hücumu kullanmamaları ve kendilerini taraftarlarına alkışlatmaları bir gelenektir. Ancak bahis oynadıkları belli olan taraftarların dinlenmesi büyük tepkiyle karşılandı.
Haberler.com/Özel Haber
Kaynak: haberinburada
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