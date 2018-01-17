NBA'de bu sabaha karşı Orlando Magic'in evinde konuk ettiği Minnesota Timberwolves'ı 108-102 mağlup ettiği maçta yumruklar konuştu.

İZLEYİCİLER NE OLDUĞUNU ANLAMADI

NBA'de son günlerde hemen hemen her maçta bir kavga yaşanıyor. Bu sabaha karşı yaşananlar ise izleyicileri şoke etti.Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nemanja Bjelica ve Arron Afflalo maçın başında sözlü bir tartışma yaşadı. Gerginliğin yatışmasının ardından ikinci çeyrekte bir ribaunt mücadelesinde Afflalo bir anda Bjelica'ya saldırdı. Yumruk sallayan ve adeta deliye dönen Affalo karşısında Bjelica kendisini korumakla yetindi. Afflalo'nun kafasını kolunun altına alarak 'kilitleyen' Sırp oyuncu da rakibi ile birlikte hakemler tarafında oyundan atıldı.

"BJELICA'NIN ATILMASI ADİL GÖZÜKMÜYOR"

Birçok NBA yorumcusu, Bjelica'nın ihraç edilmesinin adil olmadığı yönünde görüş belirtti. "Afflalo Bjelica'ya yumruk salladı. Yumruktan kurtulan Bjelica da sakince kafasını kilitledi. Hakemler ikisini de oyundan attı. Bu adil gözükmüyor. Bjelica yüzüne yumruk sallayan birine karşı ne yapabilirdi?"

Kaynak: haberinburada