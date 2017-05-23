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nba'de ilk finalist warriors

NBA'DE İLK FİNALİST WARRİORS

Golden State Warriors, Batı Konferansı finalinde karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 129-115 yenerek seriyi 4-0'a getirdi ve NBA finaline yükseldi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:06
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 129-115 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve NBA finaline yükselen ilk takım oldu.



AT&T Center'ın ev sahipliği yaptığı serinin dördüncü maçını 36 sayı, 6 asist, 5 ribauntla tamamlayan Stephen Curry, Warriors'ın galibiyetinde başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Durant, 29 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.



Spurs'te Kyle Anderson 20, Manu Ginobili 15, Pau Gasol ve Patty Mills 14'er sayı attı.



Warriors'ın NBA finalindeki rakibi, Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (2-1) serisinin galibi olacak. Doğu Konferansı finalinde karşılaşan Cavaliers ile Celtics arasındaki serinin dördüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.



 



kaynak:sabah










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