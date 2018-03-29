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NBA'de Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i Yere Serdi

NBA'DE ERSAN İLYASOVA, FETÖ'CÜ ENES KANTER'İ YERE SERDİ

NBA'de Philadephia'nın New York'u yendiği maçta Ersan İlyasova, FETÖ lideri Gülen'e bağlılık yemini eden Enes Kanter'i bloklayınca sosyal medyayı coşturdu.

Tarih : 29 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi(10/10)6

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın Enes Kanter'i yere sermesi damga vurdu.

Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden Enes Kanter'i arkadan gelip blokladı, hakemlerin faul kararı verdiği pozisyonda yere düşen Kanter sakatlık geçirdi.

YÜZÜNE BİLE BAKMADI

İlyasova, Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. Enes Kanter'in yere yıkılışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve "Son kale düştü" yorumları yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nba  De  Ersan  İlyasova  Fetö    Enes  Kanter  İ  Yere  Serdi  
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