Son Dakika! Irak Ordusu Zafer İlan Etti
Lucescu, Monaco Maçında Tolgay'ı Beğendi: Onu Milli Takımda İstiyorum
Btk'da İlk Resmi Tren 30 Ekim'de Kars'a Gelecek
Şaşkın Milyoner! Köşeyi Döndüğünü Bir Sene Sonra Fark Etti!
Rusya: Türkiye'nin İthalat Kuralları Değişikliği, Domates Sevkiyatını Etkiler
Ünlü Oyuncu, Derin Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Ödül Töreninde Gözleri Şaşı Etti
Nba'de Boston'la İlk Maçına Çıkan Hayward'ın Bileği Kırıldı
Ösym Başkanı Duyurdu: 15 Dakika Kuralı Kalktı, Sınav Ücretleri Düşürüldü
Emekliye 70 Liraya Her Şey Dahil Tatil
Bin 397 Belediye Emlak Vergisinde Geri Adım Attı
Thy Uçaklarında İkram Hizmeti Veren Do&Co İle Yollarını Ayırıyor
Mit Ve Polis Başında! Mersin'deki Esrarengiz Kazıdan İlk Görüntüler
Yeni Yılda Memurların Fazla Mesai Ücretleri De Artacak
Trabzonspor'un Anlaştığı Rıza Çalımbay, Şehre Geldi
Gülben'in İhanet Fotoğraflarının Ardından Şimdi De Video Ortaya Çıktı
Fransız Basını, Beşiktaş'ı Konuşuyor: Monaco'yu İkiye Ayırdılar
Eski Milli Futbolcu Çetiner Erdoğan, Hayatını Kaybetti
Haşdi Şabi Ve Peşmerge Arasında Musul Barajı Sınırında Çatışma
Şampiyonlar Liginde Liverpool, Maribor'u Dağıttı: 7-0
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Benim Oyuncularım Mal Değil

NBA'de Boston'la İlk Maçına Çıkan Hayward'ın Bileği Kırıldı

NBA'DE BOSTON'LA İLK MAÇINA ÇIKAN HAYWARD'IN BİLEĞİ KIRILDI

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Boston Celtics'le ilk maçına çıkan basketbolcu Hayward, bileği kırıldığı için sezonu kapattı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Nba'de Boston'la İlk Maçına Çıkan Hayward'ın Bileği Kırıldı(8/10)4

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics maçıyla başlayan NBA 2017-18 sezonunda maçın henüz ilk çeyreğinde herkesi şoka sokan bir an yaşandı. Boston Celtics'in hücumundan sonra ribaund mücadelesine giren Gordon Hayward, ayağının üstüne düştü ve bileğinden sakatlandı. Kameralara da yansıyan bu iç burkan görüntüde Hayward'ın sol ayak bileğinin kırıldığı görüldü. Hayward, sakatlandığı yerdeki kısa süreli tedavisinin ardından ağlayan kişilerin eşliğinde dışarıya taşındı.

LEBRON DESTEK OLDU

Hayward'ın sakatlık anından hemen sonra ayağının halini görenlerin tepkisi olayın ne kadar ciddi olduğunu açıklamaya yetti. Hayward'ın kendine geldiği sırada LeBron James'in yanına gidip onu motive eden açıklamaları da dikkat çekti.

Hayward, bu sezon başında Utah Jazz'den kadroya katılmış, Boston Celtics ile ilk resmi maçına bugün çıkmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nba  De  Boston  La  İlk  Maçına  Çıkan  Hayward  In  Bileği  Kırıldı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER