Cleveland Cavaliers - Boston Celtics maçıyla başlayan NBA 2017-18 sezonunda maçın henüz ilk çeyreğinde herkesi şoka sokan bir an yaşandı. Boston Celtics'in hücumundan sonra ribaund mücadelesine giren Gordon Hayward, ayağının üstüne düştü ve bileğinden sakatlandı. Kameralara da yansıyan bu iç burkan görüntüde Hayward'ın sol ayak bileğinin kırıldığı görüldü. Hayward, sakatlandığı yerdeki kısa süreli tedavisinin ardından ağlayan kişilerin eşliğinde dışarıya taşındı.

LEBRON DESTEK OLDU

Hayward'ın sakatlık anından hemen sonra ayağının halini görenlerin tepkisi olayın ne kadar ciddi olduğunu açıklamaya yetti. Hayward'ın kendine geldiği sırada LeBron James'in yanına gidip onu motive eden açıklamaları da dikkat çekti.

Hayward, bu sezon başında Utah Jazz'den kadroya katılmış, Boston Celtics ile ilk resmi maçına bugün çıkmıştı.

Kaynak: haberinburada