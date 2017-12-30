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NBA yıldızı, Cenk Tosun transferini sosyal medyadan duyurdu

NBA YILDIZI, CENK TOSUN TRANSFERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Everton'a transferiyle gündemde olan Cenk Tosun, NBA'deki yıldızımız Cedi Osman'a All-Star oylaması için destek verdi. Osman da, Cenk Tosun transferini açıkladı: Hayırlı olsun.

Tarih : 30 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Nba Yıldızı, Cenk Tosun Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu(10/10)6

Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren ve ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, NBA'deki milli yıldızımız Cedi Osman'a sosyal medyadan destek verdi.

"CEDİ OSMAN #NBAVOTE"

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi için Cenk Tosun, "Cedi Osman #NBAVote" mesajını paylaştı.

Bu destek mesajına kısa sürede geri dönüş sağlayan genç basketbolcu da, "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun." diyerek yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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