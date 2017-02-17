Mhp'de İki Teşkilat Feshedildi
Nba All-Star Şöleni Başlıyor
Trafik Sigortasında Yeni Dönem!
Samsung Genel Müdürü Tutuklandı!
Pkk'ya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Zuckerberg'ten Büyük Plan!
Facebook'ta Gizlenen Fotoğraflar Nasıl Görülür?
Hastalığını Yıllarca Ailesinden Bile Sakladı!
Sigarayı Bırakmanın Tam Sırası
Tsk: El Bab Bölgesinde Büyük Ölçüde Kontrol Sağlandı
Seçimde 'evet' Mührünü Kırdı, 3 Yıl Hapis Cezası Aldı
İsrail Basınından Beer Sheva-Beşiktaş Maçı Yorumları
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Teröristin Şoke Eden Kadın Kılığı!
Dul Ve Yetime De Promosyon Verilecek
Chp: Diyebiliyorsanız Konuşurken Ak Parti Deyin
Müjde! 60 Bin Memur Alınacak
15 Günde 1.520 Konut Satıldı
Sokakta Sözlü Tacize 4 Bin Euro Ceza
Tuba Ünsal Da İçerde Dizisine Katıldı

nba all-star şöleni başlıyor

NBA ALL-STAR ŞÖLENİ BAŞLIYOR

ABD'nin New Orleans kentinde düzenlenecek NBA All-Star Hafta Sonu, 18 Şubat Cumartesi günü TSİ sabaha karşı başlayacak

Tarih : 17 Şubat 2017, 12:01
Puan Ver : Nba All-Star Şöleni Başlıyor(7/10)7


Basketbolseverler, NBA yıldızlarının sahne aldığı All-Star Hafta Sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star maçının yanı sıra ünlüler maçı ve NBA Gelişim Ligi (D-Lig) All-Star karşılaşmasını da izleme fırsatı bulacak.



Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın da forma giydiği New Orleans Pelicans'ın sahası Smoothie King Center, 2008 ve 2014'ten sonra 3. kez bu organizasyona ev sahipliği yapacak.



Hafta sonunun ilk etkinliği, 18 Şubat Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak "Ünlüler maçı" olacak. NBA oyuncuları Kyle Lowry ile Draymond Green'in yanı sıra rap şarkıcısı Fat Joe ve sunucu Rocsi Diaz'ın antrenörlük yapacağı Mark Cuban, Marc Lasry, Nick Cannon, Miles Brown, Baron Davis, Jason Williams, Candace Parker, Lindsay Whalen gibi basketbol ve televizyon dünyasından tanınmış kişiler, maçta karşı karşıya gelecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Nba  All-Star  Şöleni  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER