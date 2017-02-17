

Basketbolseverler, NBA yıldızlarının sahne aldığı All-Star Hafta Sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star maçının yanı sıra ünlüler maçı ve NBA Gelişim Ligi (D-Lig) All-Star karşılaşmasını da izleme fırsatı bulacak.



Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın da forma giydiği New Orleans Pelicans'ın sahası Smoothie King Center, 2008 ve 2014'ten sonra 3. kez bu organizasyona ev sahipliği yapacak.



Hafta sonunun ilk etkinliği, 18 Şubat Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak "Ünlüler maçı" olacak. NBA oyuncuları Kyle Lowry ile Draymond Green'in yanı sıra rap şarkıcısı Fat Joe ve sunucu Rocsi Diaz'ın antrenörlük yapacağı Mark Cuban, Marc Lasry, Nick Cannon, Miles Brown, Baron Davis, Jason Williams, Candace Parker, Lindsay Whalen gibi basketbol ve televizyon dünyasından tanınmış kişiler, maçta karşı karşıya gelecek.







kaynak:habertürk