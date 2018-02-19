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NBA All-Star Maçını James'in Takımı Kazandı

NBA ALL-STAR MAÇINI JAMES'İN TAKIMI KAZANDI

Amerikan Basketbol Liginin 67'nci All-Star maçını LeBron James'in takımı 148-145 kazandı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : Nba All-Star Maçını James'in Takımı Kazandı(10/10)9


NEW Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 67'nci all-star maçını LeBron James'in takımı kazandı.



Bu sene farklı bir formatta düzenlenen 67'inci all-star maçında, kaptan olarak seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar, karşı karşıya geldi.



Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen NBA All-Star hafta sonu organizasyonunun üçüncü ve son günündeki all-star maçı, geçen yıllardaki maçların aksine büyük mücadeleye sahne oldu.



İLK YARIYI CURRY'NİN TAKIMI 2 SAYI ÖNDE BİTİRDİ



Curry'nin oluşturduğu takım ilk yarıyı 78-76 skorla önde tamamlarken, her iki takımın maç boyunca savunmaya ağırlık vermesi dikkati çekti.



Karşılaşmanın son 7 dakikası NBA play-off serisi maçlarını aratmazken, James'in takımı müsabakadan 148-145 skorla galip ayrıldı.



LEBRON MVP OLDU



Maçın "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçilen James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.



Kariyerindeki 14'üncü NBA All-Star maçını oynayan James, 31 dakika sahada kaldığı mücadelede 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist kaydetti.



James'in takımında oynayan Kevin Durant (Golden State Warriors) 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving (Boston Celtics) ise 13 sayı, 7 ribaunt ve 9 asistle galibiyete katkıda bulundu.



Curry'nin takımında sahaya çıkan DeMar DeRozan (Toronto Raptors) 21 sayı, 6 ribaunt, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) 17 sayı, 10 ribaunt ile oynarken, Curry ise 26 dakikada 11 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performans gösterdi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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