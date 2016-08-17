Dünyanın en popüler basketbol simülasyonu NBA 2K17'nin çıkış tarihinin yanı sıra, resmi sistem gereksinimleri de belli oldu.



Dünyanın en popüler basketbol simülasyonu NBA 2K17'nin çıkış tarihinin yanı sıra, resmi sistem gereksinimleri de belli oldu.



Bir zamanlar NBA Live serisi vardı. Electronic Arts Sports'un yapımı, zevkle oynadığımız, keyif verici bir yapımdı. Ne var ki zaman geçtikçe serinin satış rakamları düştükçe düştü. En karanlık gecede ise bir yıldız parladı: NBA 2K. Visual Concepts ve 2K Games'in (Take Two Interactives'in bir birimi) birlikte geliştirdiği yapım, basketbol dünyasının nihai yıldızı.



NBA 2K17, şirketten yapılan resmi açıklamaya göre Microsofr Xbox One, Xbox 360, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 ve PC için 20 Eylül 2016'da raflardaki yerini alacak.



Oyunun resmi gereksinimleri de belli oldu:



Minimum Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 ya da daha üst bir versiyon İşletim Sistemi



İşlemci: Core i3-530 2.9GHz veya AMD Phenom II X4 955



RAM: 4 GB



Gerekli Boş Harddisk Alanı: 60 GB boş alan



Ekran kartı: GeForce GTS 450 ya da Radeon HD 6770



DirectX: DX 11



Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit



İşlemci: Core i5-670 3.4 6GHz ya da AMD FX-4100



RAM: 8 GB



Gerekli Boş Harddisk Alanı: 60 GB boş alan



Ekran kartı: GeForce GTX 750 Ti ya da Radeon R7 260X



DirectX: DX 11