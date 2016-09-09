NAZMİYE MUSLU MURATLI'DAN DÜNYA REKORU
Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda 41 kg'da mücadel eden Meram Belediyesporlu milli halterci Nazmiye Muslu Muratlı, 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda 41 kg'da mücadel eden Meram Belediyesporlu milli halterci Nazmiye Muslu Muratlı, 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
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