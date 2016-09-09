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nazmiye muslu muratlı'dan dünya rekoru

NAZMİYE MUSLU MURATLI'DAN DÜNYA REKORU

Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda 41 kg'da mücadel eden Meram Belediyesporlu milli halterci Nazmiye Muslu Muratlı, 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Tarih : 09 Eylül 2016, 12:56
Puan Ver : Nazmiye Muslu Muratlı'dan Dünya Rekoru(10/10)12


Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda 41 kg'da mücadel eden Meram Belediyesporlu milli halterci Nazmiye Muslu Muratlı, 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.








Etiketler: Nazmiye  Muslu  Muratlı  Dan  Dünya  Rekoru    haber

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