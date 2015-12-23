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nazlı kayaaslan, yarışma, oyunculuk yolumu açtı dedi

NAZLI KAYAASLAN, YARIŞMA, OYUNCULUK YOLUMU AÇTI DEDİ

“ışığım olduğunu söylüyorlar, sıra eğitimde…”

Tarih : 23 Aralık 2015, 13:27
Puan Ver : Nazlı Kayaaslan, Yarışma, Oyunculuk Yolumu Açtı Dedi(9/10)8


ışığım olduğunu söylüyorlar, sıra eğitimde…”



Katıldığı stil yarışmasında, kısa sürede masum tavırları ve ayakkabıya olan merakı ile tanınan Nazlı Kayaaslan; benzer yarışmalardan çıkıp unutulan yüzlerin aksine popülaritesinin her geçen gün arttığını söylüyor. Yarışmada Zirveye oynarken sağlık sorunları nedeni ile ayrılmak zorunda kalan Nazlı Kayaaslan; yarışma sonrası yapımcıların ve marka sahiplerinin ilgi odağı olmasını , düzgün fiziği ve farklı stiline bağlıyor. Yarışma boyunca da TV ve sinema teklifleri aldığını ve oyunculuk yolunun katıldığı yarışma ile açıldığını söyleyen Kayaaslan, ekranlara tekrar dönmeye hazırlandığını ekledi.



Bir çok yapımcı ve yönetmenin teklif götürdüğü Nazlı KAYAASLAN, bu nedenle yaklaşık 3 aydır oyunculuk dersi alıyor. Ekrana bir dizi film ile dönmeye hazırlanan Kayaaslan “kendimi hazır hissedince ekranlara farklı şekilde döneceğim. Ekran için sadece fiziki güzelliğin yeterli olduğunu sanmıyorum. Eğitime ve mesleki ışığa da inanıyorum. Işığım olduğunu hocalarım söylüyor, şimdi sıra eğitimde” diyerek şimdiden iddiasını ortaya koydu.










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