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Nazlı Ilıcak'ın Oğlu, Erdoğan'la Görüştü: Allah Reisimizi Başımızdan Eksik Etmesin
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NAZLI ILICAK'IN OĞLU, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ: ALLAH REİSİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN


Nazlı Ilıcak'ın Oğlu, Erdoğan'la Görüştü: Allah Reisimizi Başımızdan Eksik Etmesin
Tarih : 24 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Nazlı Ilıcak'ın Oğlu, Erdoğan'la Görüştü: Allah Reisimizi Başımızdan Eksik Etmesin(8/10)4

Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

ANNESİYLE İLGİLİ Mİ GÖRÜŞTÜ?

Görüşmenin, FETÖ'nün medya ayağına yapılan operasyonlarda tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen annesi Nazlı Ilıcak'la ilgili olup olmadığına dair bir ipucu vermeyen Ilıcak, Erdoğan'ın kendisine çok sıcak davrandığını açıkladı.

ANNESİNE ÖNCEDEN DE MESAFELİYDİ

FETÖ'nün darbe girişiminden önce de annesinin terör örgütüyle yakın ilişkide olmasını hep eleştiren ve o süreçte annesi ile de arasına mesafe koyan Ilıcak, sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

"ANNEM YÜZÜNDEN BENİ CEZALANDIRMADI"

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cuma günü görüşme fırsatım oldu. Öncelikle şunu belirteyim; sağlığı, formu, keyfi yerindeydi. Düşmanları çatlasın Hayatımda temposu bu kadar yüksek birini tanımadım. Yorulmadan, dinlenmeden hem memleketi hem uluslararası hadiseleri yönetiyor. Bu arada benim gibi yüzlerce insanın kişisel meseleleri de cabası. Yine de herşeye, herkese yetişiyor maaşallah. Allah nazardan saklasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha hayran kaldım. Niye mi? Annemin hapiste olmasına rağmen beni kabul etti, derdimi dinledi, vakit ayırdı. Annemin yaptıkları yüzünden beni cezalandırmadı. Ona olan öfkesini benden çıkarmadı. Aksine bana her zamanki sıcaklığı ile yaklaştı.

"EN YAKINLARIM BİLE VEBALIYMIŞIM GİBİ BENDEN KAÇTI"

Kendisine de arz ettiğim üzere bu dönemde en yakınlarım bile benden vebalıymışım gibi kaçarken, Sayın Cumhurbaşkanım adaletini gösterdi. Hiçbir menfaatim olmadan kendisini hep sevdim, daima sevmeye devam edeceğim. O liderimiz olmadan önce de, bugün de, yarın da hep gönlümde olacak. Görüşmeye vesile olan Sevgili Mustafa Kamacı, Sayın Hasan Doğan ve Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum. Allah Reisimizi başımızdan eksik etmesin."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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