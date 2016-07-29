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NAZLI ILICAK'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 21 GAZETECİ ADLİYEDE


NAZLI ILICAK'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 21 GAZETECİ ADLİYEDE
Tarih : 29 Temmuz 2016, 11:42
Puan Ver : Nazlı Ilıcak'ın Da Aralarında Olduğu 21 Gazeteci Adliyede(10/10)8


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 41 gazeteci hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu gazetecilerden 21'i yakalandı.



Gözaltına alınan Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Yakup Sağlam, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Mehmet Gündem, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Bülent Mumay, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Arda Akın ve Ufuk Şanlı emniyette ifade verdi.








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