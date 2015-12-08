O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

NAZLI ILICAK'A ZORLA GETİRME KARARI


NAZLI ILICAK'A ZORLA GETİRME KARARI
Tarih : 08 Aralık 2015, 13:41
Puan Ver : Nazlı Ilıcak'a Zorla Getirme Kararı(10/10)7


İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, Başbakan'ın avukatı Abdurrahman Sacid Göksu ile Ilıcak'ın avukatları katıldı. Sanık Nazlı Ilıcak ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan Avukat Göksu, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Sanık avukatı Tuba Batal ise, müvekkilinin bir sonraki celse hazır edeceklerini söyledi.



DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ



Mahkeme, usulünce tebligat yapılan ve mazereti olmadığı halde duruşmaya gelmediği gerekçesiyle Nazlı Ilıcak hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.








Etiketler: Nazlı  Ilıcak  A    Zorla  Getirme  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER