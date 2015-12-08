

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, Başbakan'ın avukatı Abdurrahman Sacid Göksu ile Ilıcak'ın avukatları katıldı. Sanık Nazlı Ilıcak ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan Avukat Göksu, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Sanık avukatı Tuba Batal ise, müvekkilinin bir sonraki celse hazır edeceklerini söyledi.







DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ







Mahkeme, usulünce tebligat yapılan ve mazereti olmadığı halde duruşmaya gelmediği gerekçesiyle Nazlı Ilıcak hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.