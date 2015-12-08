NAZLI ILICAK'A ZORLA GETİRME KARARI
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, Başbakan'ın avukatı Abdurrahman Sacid Göksu ile Ilıcak'ın avukatları katıldı. Sanık Nazlı Ilıcak ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan Avukat Göksu, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Sanık avukatı Tuba Batal ise, müvekkilinin bir sonraki celse hazır edeceklerini söyledi.
DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme, usulünce tebligat yapılan ve mazereti olmadığı halde duruşmaya gelmediği gerekçesiyle Nazlı Ilıcak hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar