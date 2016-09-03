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nazlı ılıcak'a bir şok daha!

NAZLI ILICAK'A BİR ŞOK DAHA!

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce, aralarında Nazlı Ilıcak, Ergun Babahan, Alaeddin Kaya, Mustafa Ünal, Şirin Kabakçı, Abdullah Aymaz, Celal Azmi Kalyoncu veÖmer Şahin'in de bulunduğu 115 kişinin sürekli basın kartları FETÖ/PDY ile irtibat...

Tarih : 03 Eylül 2016, 09:51
Puan Ver : Nazlı Ilıcak'a Bir Şok Daha!(10/10)7


Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce, aralarında Nazlı Ilıcak, Ergun Babahan, Alaeddin Kaya, Mustafa Ünal, Şirin Kabakçı, Abdullah Aymaz, Celal Azmi Kalyoncu veÖmer Şahin'in de bulunduğu 115 kişinin sürekli basın kartları FETÖ/PDY ile irtibat, iltisak ya da aidiyet bağlantısı olduğu değerlendirilerek iptal edildi.



Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce, 115 kişinin sürekli basın kartları FETÖ/PDY ile irtibat, iltisak ya da aidiyet bağlantısı olduğu değerlendirilerek iptal edildi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile irtibat, iltisak ya da aidiyet bağlantısı olduğu değerlendirilerek sürekli basın kartı iptal edilen 115 kişi arasında Nazlı Ilıcak, Ergun Babahan, Alaeddin Kaya, Mustafa Ünal, Şirin Kabakçı, Abdullah Aymaz, Celal Azmi Kalyoncu ve Ömer Şahin gibi isimler yer alıyor. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın onayı ile iptal edilen sarı basın kartı sayısı böylece 620'ye yükseldi.








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