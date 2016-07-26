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NAZLI ILICAK GÖZALTINA ALINDI


NAZLI ILICAK GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 26 Temmuz 2016, 09:49
Puan Ver : Nazlı Ilıcak Gözaltına Alındı(6/10)3


15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve MOBESE kameraları görüntülerinden pazartesi sabahı Bodrum'a geldiği belirlenen gazeteci Nazlı Ilıcak, buradaki evinde ve tatil yaptığı yatında bulunamamıştı. Polis, Nazlı Ilıcak'ın bu sabah Bodrum- Torba Kavşağı'nda bir aracın içinde yakaladığını açıkladı.



Ilıcak'ın arabasının Torba'daki bir kavşakta plaka tanıma sistemine takıldığı ve polisin aracı durdurarak Ilıcak ile şoförünü gözaltına aldığı belirtildi.








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