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nazlı hamarat: eşim ölmedi!

NAZLI HAMARAT: EŞİM ÖLMEDİ!

Nazlı Hamarat öldürülen eşi Cevdet Emir Şaşmaz'la ilgili ilginç açıklamalarına yenilerini ekledi. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Hamarat, eşinin ölmediğini, bunların bir kurmaca olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tarih : 07 Ocak 2016, 09:24
Puan Ver : Nazlı Hamarat: Eşim Ölmedi!(6/10)4


Cenazeyi açtırdım ve...



Nazlı Hamarat öldürülen eşi Cevdet Emir Şaşmaz'la ilgili ilginç açıklamalarına yenilerini ekledi. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Hamarat, eşinin ölmediğini, bunların bir kurmaca olduğunu düşündüğünü söyledi.

 

İşte Hamarat'ın o sözleri:

 

"Emir'in çok yakın olduğu bir kuzeni vardı. Çok samimiydik, ben otopsi isteyince kuzeni bana karşı çıktı. Cenazeyle ilgili her şey planlanmıştı. Benim cenazeye gitmemi istemediler. Ben cenazeyi görmek istedim bana karşı çıkıldı. Cenazeyi açtırdım ve simsiyah ufacık bir yüz gösterildi. Sadece yüzünü gördüm ama ikna olmadım Emir olduğuna.

 

Emir'in yakın arkadaşı Alpay'dan cenazeyi görmesini istedim çünkü tek başıma teşhis edemedim emin olamadım. Alpay da inanamadı ölünün Emir olduğuna. Ben bundan sonra otopsi istedim. Ben emin olmadan bu şekilde yaşamıma devam edemezdim çünkü. Katil olduğu düşünülen kişinin Emir'le tüm görünüşü aynı, dişleri, gülüşü hatta boyu bile.

Otopsi raporu %99,9 olarak sonuçlandı. Otopsiden sonra cenazeyi tekrar görmek istedim ve elindeki dövmeye bakmak istedim. Emir'in kendi dövmesi yeşermişti ama cenazedeki dövme yeni yapılmış gibi siyahtı" diyen Nazlı Hamarat, ölen eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Kendisini korkutmak, nefessiz bırakmak için yastıkla boğmaya çalıştığını, hatta saçlarını çektiğini söyledi.








Etiketler: Nazlı  Hamarat  Eşim  Ölmedi    haber

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