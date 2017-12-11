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Nazlı Çelik Ödülünü Şehitlere, Rakibi Fatih Portakal İse Ekip Arkadaşlarına İthaf Etti

NAZLI ÇELİK ÖDÜLÜNÜ ŞEHİTLERE, RAKİBİ FATİH PORTAKAL İSE EKİP ARKADAŞLARINA İTHAF ETTİ

Altın Kelebek'te "En iyi kadın ve erkek haber sunucusu" ödülü Nazlı Çelik ve Fatih Portakal'a gitti. Çelik ödülünü şehitlere adarken Portakal, ekip arkadaşlarına ithaf etti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Nazlı Çelik Ödülünü Şehitlere, Rakibi Fatih Portakal İse Ekip Arkadaşlarına İthaf Etti(10/10)6

Bu yıl 44.'sü düzenlenen Hürriyet Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. En iyi haber sunucusu dalında kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı ödül verilirken; ödülü kadınlarda Star Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, erkekler de ise FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal aldı.

NAZLI ÇELİK, ÖDÜLÜNÜ ŞEHİTLERE ADADI

Nazlı Çelik, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Bu konuşmamın sonunda "Bu kadının başka bir hayatı yok mu" diyeceksiniz ama ben buradan verilen mesajların çok geniş kitlelere ulaştığına ve gücüne inanıyorum. O yüzden de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Bugün, geçen sene Beşiktaş'ta 46 şehit verdiğimiz saldırının yıl dönümü.

"ACILARIMIZI UNUTMADIKÇA DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ"

Bizler yaşadıklarımızı unutmadıkça, acılarımızı unutmadıkça daha da güçleneceğiz. Gerçeklerle yüzleştikçe daha da önemli bir ülke olacağımızı düşünüyorum. O yüzden benim için çok önemli olan bu Altın Kelebek'i onları ziyaretimden 6 gün sonra terörle mücadele operasyonlarının en önemli operasyonlarına imza atarken şehit verdiğimiz başta Aydoğan Aydın Paşa, Songül Yakut Yarbay ve 13 Kato kahramanına ve vatan topraklarını emanet ettiğimiz şehitlerimiz için alıyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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