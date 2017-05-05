

29 Mart'ta 17 yaşına giren Aleyna Tilki'nin sosyal medyadaki ‘popülerliğe' dair yazdıkları takipçilerinin tepkisini çekti.



NAZIM HİKMET ÖRNEĞİ TEPKİ ÇEKTİ



Popülerlik ve popüler kültürle ilgili sorular soran Aleyna Tilki, Türkiye'nin dünyaya mal olmuş şairi Nazım Hikmet'i örnek gösterip “Popüler olan şeyler, kalitesiz olacak diye bir şey yok. Nazım Hikmet de popüler mesela” ifadelerini paylaştı.







kaynak:sözcü