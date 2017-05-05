NAZIM HİKMET TEPKİSİ: CAHİLLİĞİN PAÇALARDAN AKMASI…
Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li popülerlik tanımlaması sosyal medyada tepki çekti. Takipçilerinden tepki gecikmedi.
29 Mart'ta 17 yaşına giren Aleyna Tilki'nin sosyal medyadaki ‘popülerliğe' dair yazdıkları takipçilerinin tepkisini çekti.
NAZIM HİKMET ÖRNEĞİ TEPKİ ÇEKTİ
Popülerlik ve popüler kültürle ilgili sorular soran Aleyna Tilki, Türkiye'nin dünyaya mal olmuş şairi Nazım Hikmet'i örnek gösterip “Popüler olan şeyler, kalitesiz olacak diye bir şey yok. Nazım Hikmet de popüler mesela” ifadelerini paylaştı.
kaynak:sözcü
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